«التضامن»: توفير خدمات علاج الإدمان لـ600 شاب مجانا فى سرية تامة‪

قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن عيادات علاج الإدمان بمناطق بديلة العشوائيات استقبلت 600 مُتردد من طالبي خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان والتي تمثلت في "خدمات المشورة، الدعم النفسي، والعلاج "وتم إحالة الحالات المرضية لمستشفيات الصندوق والمراكز العلاجية التابعة له؛ وتلقوا الخدمة مجانًا.وأضاف، في تصريحات صحفية اليوم، أن 84% ممن تقدموا للعلاج تعرفوا على الخدمة العلاجية من خلال حملات الزيارات المنزلية بما يشير للتأثير الإيجابي لهذه الزيارات، في حين تعرف 16% على الخدمة من خلال الوسائط الدعائية ومنها "إعلانات الطرق بهذه المناطق".وأشار إلى أنه تم تنفيذ برنامج "اختار حياتك" بمدارس المناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات" لبناء المهارات الحياتية للنشء والشباب بهدف تمكينهم من رفض ومقاومة إغراءات الوقوع في براثن المخدرات.وفيما يتعلق بخدمات العلاج والتأهيل، أشار عثمان إلى أنه تم تجهيز عيادات تابعة للخط الساخن لاستقبال طالبي الخدمات العلاجية، بمناطق "الأسمرات والمحروسة وبشاير الخير مؤخرا"، وتقديم المشورة والإحالة لتلقي العلاج في المستشفيات الشريكة مع الخط الساخن، مع وضع وتخطيط برنامج عمل الفريق العلاجي بالخط الساخن داخل العيادات والتي يتواجد بها بشكل يومي عدد من الأخصائيين النفسيين المؤهلين لهذا الغرض.