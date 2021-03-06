«المصرية اللبنانية»: إنشاء المدن الجديدة أنعش مصانع مواد البناء

قال المهندس محمد أمين الحوت، رئيس لجنة الصناعة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن الحكومة المصرية تسير بخطوات ممنهجة للحفاظ علي الاقتصاد المحلي من الأزمات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد.وثمن الحوت لـ"الدستور" دور الحكومة في تطوير البنية التحتية، وتدشين المجمعات الصناعية الجديدة، موضحًا أن المستثمر الأجنبي يبحث أولًا عن بيئة استثمارية مستقرة تتمتع بجميع المقومات والخدمات التي تؤهله للاستثمار، وهذا تم بالفعل في مصر.وأضاف رئيس لجنة الصناعة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن تدشين المجمعات الصناعية والمدن الجديدة مثل العاصمة الادارية والعلمين الجديدة والتي ساعدت على تشغيل مصانع مواد البناء والدهانات، ما أدى إلى توافر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.