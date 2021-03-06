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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تدعيم مرفق إسعاف الوادى الجديد بسيارتين مجهزتين بتكلفة 4 ملايين جنيه

السبت 06/مارس/2021 - 03:58 م
اللواء محمد الزملوط
اللواء محمد الزملوط
محمد مهدي
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أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أنه في إطار خطة المحافظة لتطوير الخدمات الطبية وتوفير خدمات الإسعاف المجهز لتغطية كل مراكز المحافظة، خاصة المناطق النائية، فقد تم تدعيم مرفق الإسعاف بسيارتي إسعاف حديثتين مجهزتين لنقل الحالات الحرجة، وذلك بتكلفة ٤ ملايين جنيه، ليصل عدد سيارات الإسعاف التابعة للمرفق إلى ٧٦ سيارة على مستوى المحافظة.

وأضاف الدكتور أحمد النفار، مدير مرفق الإسعاف بالمحافظة، أنه تم تدريب الطاقم الطبي للتعامل مع هذه السيارات المجهزة، وكيفية التعامل مع الحالات المرضية المختلفة.

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