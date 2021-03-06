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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«إعلانات وهمية».. «شركات السياحة» تنفي تنظيم رحلات عمرة خلال رمضان

السبت 06/مارس/2021 - 03:15 م
عمرة
عمرة
رامى حسين
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نفت مصادر بغرفة شركات السياحة صحة تنظيم أي رحلات عمرة خلال شهر رمضان المقبل، موضحة أن وزارة السياحة والآثار لم تصدر حتى الآن الضوابط المنظمة لعمل شركات السياحة برحلات العمرة كما أن الضوابط التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية لتنظيم العمرة لا تتناسب مع السوق المصري، خاصة أنها تحرم أكثر من 60% من المواطنين من أداء بشرط الفئة العمرية التي حددتها من 18 إلى 50 عام.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ«الدستور» أن ما يتم تداوله من إعلانات على بعض قنوات التلفزيون عن تنظيم رحلات العمرة «فبركة» ولا يجب الانصياع والتجاوب معها حتى لا يعرض المواطنون أنفسهم لعمليات نصب.

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