الصحة تحذر من التواجد في الأماكن المزدحمة.. وتتوقع ارتفاع إصابات كورونا

حذرت وزارة الصحة والسكان المواطنين من التواجد في الأماكن المزدحمة تخوفًا من انتشار فيروس كورونا.وطالبت الوزارة المواطنين في بيان إرشادي لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، باستمرار اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية مثل ارتداء الكمامات والمحافظة على التباعد الجسدي.وفي ذات السياق كانت توقعت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال شهري أبريل لتستمر حتى شهر مايو المقبل، مؤكدة أن هذه الفترة من المرجح أن تكون ذروة الإصابة بفيروس كورونا بسبب التجمعات التي تحدث أثناء شهر رمضان الكريم.وناشدت الوزارة المواطنين بضرورة المحافظة على صحتهم، واتباع الإرشادات التي أعلنت عنها للحد من انتشار الفيروس.