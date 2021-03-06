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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تعليم أسوان»: سهولة بامتحانات الأول الثانوي والإعدادية غدا

السبت 06/مارس/2021 - 03:10 م
جريدة الدستور
أسوان_إسراء توفيق
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أكد الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسوان، أن اليوم أدى طلاب الصف الأول الثانوي عام امتحانهم في مادة الفلسفة والمنطق في الفترة الأولى التي امتدت من الساعة التاسعة حتى العاشرة إلا ربع صباحًا، ومادة الفيزياء في الفترة الثانية التي بدأت الساعة الحادية عشر وانتهت الثانية عشر إلا ربع ظهرًا، طبقًا للجدول المعلن من قِبل الوزارة.، مضيفا أن غدًا الأحد تنطلق امتحانات الصف الثالث الإعدادي.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن معظم الطلاب نجحوا في الدخول على المنصة الامتحانية اليوم، وواجه عدد قليل جدًا من الطلاب بعض المشكلات التقنية والتي تم التغلب عليها من أخصائي التطوير التكنولوجي بالمدارس، ولم ترد للغرفة المركزية أي شكاوى أو مشكلات من الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، كما تمكن طلاب الامتحان الورقي (المنازل والدمج) من حل الامتحانات اليوم في سهولة ويسر.

وتابع " قبيصي"، أنه بالنسبة لطلاب الأول الثانوي تربية خاصة (مكفوفين)، فقد أدى الطلاب اليوم امتحانهم في مادة الأحياء، وبالنسبة لطلاب التعليم الفني، فقد أدى طلاب الصف الأول (صناعي - تجارى - فندقي - زراعي - مزدوج) وكذلك طلاب الصفين الثالث والرابع بالمدارس المتقدمة امتحانهم اليوم في مواد تخصصية منوعة حسب الشعبة، وذلك على ثلاث فترات من الثامنة صباحًا حتى الحادية عشر، بمعدل ساعة واحدة للفترة؛ وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة تم تطبيقها بجميع اللجان الامتحانية.


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