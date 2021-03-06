رئيس مدينة سيوة: توسعة طريق فطناس واستبدال الصرف الزراعي بالمغطى

قال العميد عصام عبدالغني، رئيس مركز ومدينة سيوة بمحافظة مطروح، في بيان إعلامي، اليوم السبت، بأنه تم تكثيف أعمال توسعة طريق فطناس، واستبدال الصرف الزراعي المكشوف بالمغطى، موضحا أن ذلك تم تسهيلًا للحركة المرورية بالشوارع المؤدية لمناطق حريك، فطناس، تجزرتي، جسر فطنا، تنتاكل.وأكد رئيس مركز ومدينة سيوة، على أن ذلك جاء استمرارًا لتنفيذ توجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتكثيف الجهود في متابعة الأعمال بنطاق مدن، ومراكز محافظة مطروح.