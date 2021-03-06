مستشار وزير الري يتابع أعمال تأهيل وتبطين الترع بغرب الدلتا

تفقد المهندس محمود السعدي مستشار وزارة الموارد المائية والري لشئون مجلس النواب وإدارة المياه والمشرف على مشروع تأهيل الترع، اليوم، أعمال تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة بغرب الدلتا ومنها أعمال تأهيل جنابية قمحة بطول 4.1 كيلو متر وتم تنفيذ 2 كيلو متر، وترعة الأفندية بطول 11.6 كيلو متر.وقال المهندس محمود السعدي إن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بمثابة نقلة حضارية بالمحافظات، ويساهم في ترشيد المياه المستخدمة بري الأراضي الزراعية.وأكد أن المشروع يستهدف تطوير شبكة الترع والمصارف والحد من التلوث وصولًا إلى مردود اقتصادي واجتماعي ملموس، وتقليل الفاقد من المياه، مشددا على تنفيذ الأعمال بصورة ممتازة وتلافي بعض الملاحظات التي يتم رصدها اثناء المرور، بحانب ضبط جودة التنفيذ واستمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في المواعيد المحددة.