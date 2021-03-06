تاسع أمسيات مبادرة «علاقات ثقافية» بعنوان «مصر والبرتغال»
السبت 06/مارس/2021 - 03:05 م
آلاء حسنطباعة
ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة الدكتورة سعاد شوقي، الأمسية التاسعة من سلسلة أمسيات مبادرة "علاقات ثقافية"، والتى يتم خلالها الاحتفاء بالعلاقات المصرية البرتغالية، وذلك في تمام السادسة من مساء الثلاثاء الموافق 9 مارس الجاري.
وتتضمن الأمسية: كلمة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، كلمة السفيرة مانويلا فرانكو سفيرة البرتغال بالقاهرة، كلمة ممثل وزارة الخارجية المصرية، بالإضافة إلى مشاركة نخبة من االمتخصصين في مجال التعاون الثقافي المصري البرتغالى؛ من بينهم: الدكتورة كاترينا بيلو أستاذ الفلسفة الإسلامية بالجامعة الأمريكية، الدكتور ماجد الجبالى رئيس قسم اللغة البرتغالية بجامعة أسوان، ويدير الأمسية الدكتور هشام عزمي.
كما تتضمن الأمسية عرض فيلم تسجيلي قصير حول جمهورية البرتغال، وتقام بقاعة المجلس الأعلى للثقافة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
وتتضمن الأمسية: كلمة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، كلمة السفيرة مانويلا فرانكو سفيرة البرتغال بالقاهرة، كلمة ممثل وزارة الخارجية المصرية، بالإضافة إلى مشاركة نخبة من االمتخصصين في مجال التعاون الثقافي المصري البرتغالى؛ من بينهم: الدكتورة كاترينا بيلو أستاذ الفلسفة الإسلامية بالجامعة الأمريكية، الدكتور ماجد الجبالى رئيس قسم اللغة البرتغالية بجامعة أسوان، ويدير الأمسية الدكتور هشام عزمي.
كما تتضمن الأمسية عرض فيلم تسجيلي قصير حول جمهورية البرتغال، وتقام بقاعة المجلس الأعلى للثقافة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.