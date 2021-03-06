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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

تاسع أمسيات مبادرة «علاقات ثقافية» بعنوان «مصر والبرتغال»

السبت 06/مارس/2021 - 03:05 م
المجلس الأعلى للثقافة
المجلس الأعلى للثقافة
آلاء حسن
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ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة الدكتورة سعاد شوقي، الأمسية التاسعة من سلسلة أمسيات مبادرة "علاقات ثقافية"، والتى يتم خلالها الاحتفاء بالعلاقات المصرية البرتغالية، وذلك في تمام السادسة من مساء الثلاثاء الموافق 9 مارس الجاري.

وتتضمن الأمسية: كلمة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، كلمة السفيرة مانويلا فرانكو سفيرة البرتغال بالقاهرة، كلمة ممثل وزارة الخارجية المصرية، بالإضافة إلى مشاركة نخبة من االمتخصصين في مجال التعاون الثقافي المصري البرتغالى؛ من بينهم: الدكتورة كاترينا بيلو أستاذ الفلسفة الإسلامية بالجامعة الأمريكية، الدكتور ماجد الجبالى رئيس قسم اللغة البرتغالية بجامعة أسوان، ويدير الأمسية الدكتور هشام عزمي.

كما تتضمن الأمسية عرض فيلم تسجيلي قصير حول جمهورية البرتغال، وتقام بقاعة المجلس الأعلى للثقافة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

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