مستوطنون يقطعون 15 شجرة زيتون معمرة جنوب بيت لحم

قطع مستوطنون، اليوم السبت، عددا من أشجار الزيتون المعمرة، في أراضي بيت لحم.وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية لوكالة وفا الفلسطينية، بأن مستوطنين قطعوا 15 شجرة زيتون معمرة في منطقة "عصيون" في بيت لحم، وتعود للمواطن جمال عبد الله إسماعيل من قرية أرطاس.