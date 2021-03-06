القبض على 20 مهاجرًا غير شرعي في تونس

أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن دورية مشتركة بين فرقتي الإرشاد الحدودي للحرس الوطني وفرقة الحدود البرية بولاية القصرين، ألقت القبض على 20 مهاجرا غير شرعي.وأوضحت الوزارة- في بيان اليوم السبت- أن المهاجرين غير الشرعيين كانوا بصدد اجتياز الحدود البرية الجزائرية التونسية خلسة.وأضاف البيان أنه تم ضبط أحد سكان المنطقة الذي تعمد مساعدتهم على محاولة الاجتياز، وقد أذنت النيابة العمومية في تونس باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.