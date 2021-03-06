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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

فريق رعد يعلن رسميا انطلاقه للمنافسة في المسابقات المحلية والعالمية

السبت 06/مارس/2021 - 03:01 م
جريدة الدستور
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عبر اعلان تشويقي جذاب، وبالتزامن مع الاعلان عن تشكيله الجديد وجهاره الفني، اعلن فريق رعد للرياضة الالكتروني عن انطلاقه رسميا للمنافسة في المسابقات المحلية والعالمية.

ويعد فريق "رعد" أول فريق مصري للرياضة الإلكترونية يقع تحت مظلة كيان رياضي رسمي، وكان نادي المصرية للاتصالات أول نادي مصري يستثمر في مجال الرياضة الإلكترونية بحجم استثمارات كبير هو الأول من نوعه في مصر. وذلك بهدف إحداث تغيير حقيقي في مجال الرياضة الإلكترونية في البلاد، ورعاية المواهب المحلية في هذا المجال، وتمثيل مصر بشكل احترافي في المسابقات الإقليمية والعالمية.

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