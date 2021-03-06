رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

القباج: خدمات توعية وعلاج بمناطق «بديلة العشوائيات» بتوجيهات من الرئيس

السبت 06/مارس/2021 - 03:46 م
جريدة الدستور
ولاء جمال
طباعة
صرحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بتنفيذ العديد من البرامج التوعوية حول كيفية الوقاية من الإدمان من خلال زيادة الوعي بين قاطني المناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات" حي الأسمرات وروضة السيدة والمحروسة، بالإضافة إلى "بشاير الخير" حاليا، خاصة الشباب والمراهقين، وأيضا التدريب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات، وكذلك تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات، وأن هذه التدخلات اعتمدت على تنفيذ حملات الزيارات المنزلية والتواصل المباشر مع الأسر المقيمة في هذه المناطق، وتأهيل الكوادر المجتمعية من الشباب للمشاركة في جهود التوعية بخطورة القضية.

وأضافت القباج، خلال استعراض تقرير حول جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات"، حي الأسمرات والمحروسة، وروضة السيدة وبشاير الخير، لتنفيذ العديد من البرامج التوعوية المتكاملة للوقاية الإدمان، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات فى هذه المناطق- أن الزيارات المنزلية بلغت 13 أسرة حتى الآن بمتوسط الأسرة 5 أفراد، مع مراعاة تنفيذ الحملات في وقت مناسب لتواجد جميع أفراد الأسرة، في ظل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن الزيارات المنزلية استهدفت رفع وعي قاطني هذه المناطق بأخطار تعاطى وإدمان المواد المخدرة وسبل المواجهة، والتعريف بخدمات "الخط الساخن 16023" على مستوى المشورة والدعم النفسي والعلاج والتأهيل، وحث مرضي الإدمان منهم علي التقدم للعلاج المجاني الذي يقدمه الصندوق، كما تضمنت الأنشطة برامج الوقايـة الأولية عن طريق التوعية من خلال الاتصال المباشر وتخصيص مقر دائم للصندوق بمناطق "حي الأسمرات والمحروسة وبشاير الخير"، وتم عقد لقاءات مع القيادات الطبيعية والتنفيذية بهذه المناطق، لتحديد أوجه التدخلات، وذلك بالتعاون مع عدد من الوزارات المعنية "التربية والتعليم، والشباب والرياضة، والثقافة، والتنمية المحلية".

موضوعات متعلقة

وزير التعليم العالى: لن يسمح لأحد بتعطيل العملية التعليمية

أول فيديو من موقع حادث الكريمات.. راح ضحيته 20 شخصًا

السيسي: زيارة السودان تأتي استمرارًا للعلاقات المتميزة بين البلدين

وفاة الفنانة "المعتزلة" سوسن ربيع

الصور

image description

رئيس جامعة دمياط يلتقي لجنة «تأهيلي دكتوراه» التربية الرياضية

image description

حملات نظافة مكثفة بأحياء ومراكز أسيوط

image description

اعتماد قرارات تصالح جديدة في مخالفات البناء بأسيوط

image description

أهالي بني محمديات بأسيوط يشيعون جثامين 7 من ضحايا حادث الكريمات

image description

أسيوط تشيّع ضحايا حادث «الكريمات» إلى مثواهم الأخير بمسقط رأسهم

الأكثر قراءة

وزير التعليم العالى: لن يسمح لأحد بتعطيل العملية التعليمية

من يدفن جثمان فتاة المعصرة؟.. رفض أهلها تسلمها وألقاها حبيبها في الشارع

صحيفة سودانية تكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي إلى الخرطوم

أول فيديو من موقع حادث الكريمات.. راح ضحيته 20 شخصًا

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

فريق رعد يعلن رسميا انطلاقه للمنافسة في المسابقات المحلية والعالمية

تلقيح قردة من حديقة الحيوانات فى سان دييغو ضد كورونا

بريطانيا ترشح «نيجيري الأصل» لعضوية لجنة قانونية بالأمم المتحدة

عمليات التجميل تزدهر فى ألبانيا خلال جائحة كورونا

أيام زمان

يوسف وهبى يروى الساعات الأخيرة لأسمهان قبل رحيلها

«أخويا ربطني في السرير بالجنزير».. اعترافات تحية كاريوكا عن طفولتها

والدتى سبب فى عدم احترافى.. اعترافات لـ أحمد الكاس

«خاتم الحظ عند فاتن حمامة».. أوقفت التصوير بسببه وسعره 2.5 جنيه

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
المرأة فى القيادة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«1-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «8»
ماجد حبته
بابا الفاتيكان فى العراق
المزيد

الثقافة

«مستقبل التراث العمرانى للقاهرة» على مائدة الأعلى للثقافة الأربعاء

«اليونيسكو»: العراق يتربع مجددًا على عرش التاريخ

«الإيسيسكو» تبحث مع مالي وأوغندا إطلاق برنامج لتحسين خدمات المياه بالمدارس

طبعة جديدة من «تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية» لـ مصطفى عبد الرازق