القباج: خدمات توعية وعلاج بمناطق «بديلة العشوائيات» بتوجيهات من الرئيس

صرحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بتنفيذ العديد من البرامج التوعوية حول كيفية الوقاية من الإدمان من خلال زيادة الوعي بين قاطني المناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات" حي الأسمرات وروضة السيدة والمحروسة، بالإضافة إلى "بشاير الخير" حاليا، خاصة الشباب والمراهقين، وأيضا التدريب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات، وكذلك تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات، وأن هذه التدخلات اعتمدت على تنفيذ حملات الزيارات المنزلية والتواصل المباشر مع الأسر المقيمة في هذه المناطق، وتأهيل الكوادر المجتمعية من الشباب للمشاركة في جهود التوعية بخطورة القضية.وأضافت القباج، خلال استعراض تقرير حول جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات"، حي الأسمرات والمحروسة، وروضة السيدة وبشاير الخير، لتنفيذ العديد من البرامج التوعوية المتكاملة للوقاية الإدمان، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات فى هذه المناطق- أن الزيارات المنزلية بلغت 13 أسرة حتى الآن بمتوسط الأسرة 5 أفراد، مع مراعاة تنفيذ الحملات في وقت مناسب لتواجد جميع أفراد الأسرة، في ظل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.وأشارت إلى أن الزيارات المنزلية استهدفت رفع وعي قاطني هذه المناطق بأخطار تعاطى وإدمان المواد المخدرة وسبل المواجهة، والتعريف بخدمات "الخط الساخن 16023" على مستوى المشورة والدعم النفسي والعلاج والتأهيل، وحث مرضي الإدمان منهم علي التقدم للعلاج المجاني الذي يقدمه الصندوق، كما تضمنت الأنشطة برامج الوقايـة الأولية عن طريق التوعية من خلال الاتصال المباشر وتخصيص مقر دائم للصندوق بمناطق "حي الأسمرات والمحروسة وبشاير الخير"، وتم عقد لقاءات مع القيادات الطبيعية والتنفيذية بهذه المناطق، لتحديد أوجه التدخلات، وذلك بالتعاون مع عدد من الوزارات المعنية "التربية والتعليم، والشباب والرياضة، والثقافة، والتنمية المحلية".