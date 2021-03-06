«المترو» يناشد الركاب التقدم باقتراحات وشكاوى لتطوير الخدمة

ناشدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، الركاب التواصل معها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لاستقبال كافة اقتراحتهم وتعليقاتهم.وعلقت الشركة المصرية لمترو الأنفاق، لافتات على سلالم المحطات، تطلب من الركاب التواصل معها من أجل تلقي كافة الاقتراحات والتعامل معها بشكل فوري من أجل توفير خدمة مميزة لجمهور الركاب.