تاج الدين: القيادة السياسية تسعى لتوفير أكبر عدد من لقاحات كورونا

أكد الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة العامة، أن عملية التسجيل الخاصة بالمواطنين للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ما زالت مستمرة، موضحًا أن القيادة السياسية تولي ملف فيروس كورونا اهتمامًا كبيرًا منذ بدء الجائحة وحتى الآن.وأوضح "تاج الدين"، في تصريحات صحفية، أن القيادة السياسية تسعى لتوفير أكبر عدد من اللقاحات المضادة للفيروس وسط الزحام الشديد وتكالب الدول للحصول على اللقاحات، لافتًا إلى أن هناك أزمة عالمية في توفير اللقاحات لبعض الدول النامية والدول غير المصنعة للقاح، وذلك بسبب توزيع اللقاحات بكثرة في الدول المصنعة له.وقال "تاج الدين"، إن مصر بدأت في تطعيم الفئات الأكثر خطورة، وبدأت بالفرق الطبية في مستشفيات العزل، ثم باقي الفرق الطبية بشكل عام، وتم البدء في تحصين باقي المواطنين بأولوية خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة "الأورام، والقلب، والكلى، والجهاز التنفسي، ونقص المناعة" وكبار السن، وكلما زادت كميات اللقاحات التي تصل مصر، سيتم تطعيم كميات أخرى.