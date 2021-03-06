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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بدء محاكمة «سفاح الجيزة» بتهمة قتل ودفن فتاة بالإسكندرية

السبت 06/مارس/2021 - 03:29 م
محاكمة سفاح الجيزة
محاكمة سفاح الجيزة
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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بدأت محكمة جنايات الإسكندرية، منذ قليل، نظر أولى جلسات محاكمة "سفاح الجيزة" بتهمة قتل فتاة بالعصافرة، عقدت الجلسة برئاسة المستشار جمال جمعة عقرب، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين أيمن مصيلحي الصحن، وأحمد محمود عوض.

وشهدت المحكمة وصول المتهم إلى قاعة المحاكمة ووضعه داخل قفص الاتهام، وذلك وسط حراسة أمنية مشددة.

كان المستشار أشرف المغربي، المحامى العام لنيابات المنتزه بالإسكندرية، قرر ندب الطبيب الشرعي لتشريح جثة صحية سفاح الجيزة، والأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث، وسرعة تكلف الطب الشرغي بأخذ عينة البصمة الوراثية "DNA" من جثة المجني عليها وأشقائها لمطابقتها.

وحضر المتهم "قذافي.ع"، مرتديا "بدلة السجن البيضاء" الخاصة بالتحقيقات، وبدأ في تمثيل جريمته بداية من تحركه في الشارع وصولًا إلى المخزن والإمساك وخنق الضحية ودفنها، والإرشاد عن مكان الجثة وتم استخراجها في حالة تحلل كامل "هيكل عظمي"، وذلك بحضور فريق من النيابة وضباط من إدارتي البحث الجنائي بمديرتي أمن الجيزة والإسكندرية.

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