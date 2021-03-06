رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحصين 100 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع ببنى سويف

السبت 06/مارس/2021 - 03:21 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم
بنى سويف - محمد حفيظ
طباعة
تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، تقريرًا من مديرية الطب البيطري بشأن سير العمل في الحملة القومية للتحصين ضد «الحمى القلاعية» و«الوادي المتصدع»، والتي يتم تنفيذها طبقا لخطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة

وتبين من التقرير، الذي أعده الدكتور عصام يحيى مدير عام الطب البيطري، أن العدد الإجمالي للحيوانات التى تم تحصينها قد بلغ 101 ألف و459 رأسا، والتي شملت تحصين 88 ألفا و766 رأسا من الأبقارو 11 ألفا و213 من الجاموس، و1480 من الأغنام والماعز، وذلك منذ بداية الحملة في 6 فبراير الماضى وحتى 4 مارس الجاري.

وأشار مدير الطب البيطري إلى أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ فقد تم الإعداد والتجهيز للحملة قبل انطلاقها، وتوفير كافة المستلزمات البيطرية، وأن الحملة يتم تنفيذها في 84 وحدة بيطرية، لافتا إلى تواجد الأطباء البيطريين ومعاونيهم في تلك الوحدات، علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية، وفي ظل التزام تام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

موضوعات متعلقة

ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق الكريمات لـ20 متوفيًا

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

تاريخ الإسراء والمعراج 2021

السيسي: زيارة السودان تأتي استمرارًا للعلاقات المتميزة بين البلدين

الصور

image description

رئيس جامعة دمياط يلتقي لجنة «تأهيلي دكتوراه» التربية الرياضية

image description

حملات نظافة مكثفة بأحياء ومراكز أسيوط

image description

اعتماد قرارات تصالح جديدة في مخالفات البناء بأسيوط

image description

أهالي بني محمديات بأسيوط يشيعون جثامين 7 من ضحايا حادث الكريمات

image description

أسيوط تشيّع ضحايا حادث «الكريمات» إلى مثواهم الأخير بمسقط رأسهم

الأكثر قراءة

من يدفن جثمان فتاة المعصرة؟.. رفض أهلها تسلمها وألقاها حبيبها في الشارع

وزير التعليم العالى: لن يسمح لأحد بتعطيل العملية التعليمية

صحيفة سودانية تكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي إلى الخرطوم

أول فيديو من موقع حادث الكريمات.. راح ضحيته 20 شخصًا

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

فريق رعد يعلن رسميا انطلاقه للمنافسة في المسابقات المحلية والعالمية

تلقيح قردة من حديقة الحيوانات فى سان دييغو ضد كورونا

بريطانيا ترشح «نيجيري الأصل» لعضوية لجنة قانونية بالأمم المتحدة

عمليات التجميل تزدهر فى ألبانيا خلال جائحة كورونا

أيام زمان

يوسف وهبى يروى الساعات الأخيرة لأسمهان قبل رحيلها

«أخويا ربطني في السرير بالجنزير».. اعترافات تحية كاريوكا عن طفولتها

والدتى سبب فى عدم احترافى.. اعترافات لـ أحمد الكاس

«خاتم الحظ عند فاتن حمامة».. أوقفت التصوير بسببه وسعره 2.5 جنيه

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
المرأة فى القيادة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«1-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «8»
ماجد حبته
بابا الفاتيكان فى العراق
المزيد

الثقافة

«مستقبل التراث العمرانى للقاهرة» على مائدة الأعلى للثقافة الأربعاء

«اليونيسكو»: العراق يتربع مجددًا على عرش التاريخ

«الإيسيسكو» تبحث مع مالي وأوغندا إطلاق برنامج لتحسين خدمات المياه بالمدارس

طبعة جديدة من «تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية» لـ مصطفى عبد الرازق