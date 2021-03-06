تحصين 100 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع ببنى سويف

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، تقريرًا من مديرية الطب البيطري بشأن سير العمل في الحملة القومية للتحصين ضد «الحمى القلاعية» و«الوادي المتصدع»، والتي يتم تنفيذها طبقا لخطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظةوتبين من التقرير، الذي أعده الدكتور عصام يحيى مدير عام الطب البيطري، أن العدد الإجمالي للحيوانات التى تم تحصينها قد بلغ 101 ألف و459 رأسا، والتي شملت تحصين 88 ألفا و766 رأسا من الأبقارو 11 ألفا و213 من الجاموس، و1480 من الأغنام والماعز، وذلك منذ بداية الحملة في 6 فبراير الماضى وحتى 4 مارس الجاري.وأشار مدير الطب البيطري إلى أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ فقد تم الإعداد والتجهيز للحملة قبل انطلاقها، وتوفير كافة المستلزمات البيطرية، وأن الحملة يتم تنفيذها في 84 وحدة بيطرية، لافتا إلى تواجد الأطباء البيطريين ومعاونيهم في تلك الوحدات، علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية، وفي ظل التزام تام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.