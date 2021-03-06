بيتر ميمي يرفع ساعات تصوير «الاختيار2» ويستعد لإنهاء البرومو الدعائي

كثف المخرج بيتر ميمي من ساعات تصوير مسلسل "الاختيار 2"، ليرفع معدل التصوير إلى 18 ساعة يوميا.ويقوم بيتر حاليا بتصوير عدد من المشاهد في أماكن متفرقة، والتي تعتمد على وجود أكبر عدد من المجاميع، حيث يكتفى بتصوير مشاهد النجم كريم عبدالعزيز ومشاهد عدد من النجوم الشباب المشاركين لأول مرة، وينتظر بيتر ميمي تعافى النجم أحمد مكى من فيروس كورونا، لاستئناف المشاهد التي تجمع بينه وبين كريم عبدالعزيز، ومن المقرر أن يستغل تلك الفترة في تصوير البرومو الدعائي للعمل، خاصة أن الشركة المتحدة بالاتفاق مع شركة سينرجي قررت طرح البرومو الدعائي للأعمال الرمضانية في الأسبوع الأخير من شهر مارس الجاري.في سياق متصل، يبدأ بيتر ميمي مونتاج الحلقات الأولى خلال الفترة المقبلة، لتسليمها للشركة المنتجة لتكون جاهزة للعرض.ويشارك في بطولة الجزء الثاني من مسلسل الاختيار عدد كبير من النجوم، هم كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، إياد نصار، إنجي المقدم، أسماء أبواليزيد، محمد علاء، هادي الجيار، أحمد شاكر عبداللطيف، إسلام جمال، محمد فراج، عمر الشناوي، مصطفى أبوسريع، أحمد داش، كما يظهر أحمد العوضي، وعابد عناني، كضيوف شرف أثناء الأحداث، والعمل من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي، ويحمل العمل اسم "رجال الظل"، حيث يلقى الضوء على بطولات جديدة لأبطال الشرطة في مواجهة التكفيريين.