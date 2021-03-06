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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

خطوات الحصول على قرض مشروع البتلو

السبت 06/مارس/2021 - 03:24 م
المهندس حسن زايد
المهندس حسن زايد
كتب صلاح حسنى
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أعلن المهندس حسن زايد، وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، أن مشروع إحياء البتلو يستهدف منح صغار المربين وشباب الخريجين قروضا لشراء عجول البتلو من الأبقار والجاموس وأعلاف التغذية بفائدة بسيطة متناقصة لتوفير فرص عمل كبيرة وتنمية الثروة الحيوانية وتقليص الفجوة فى أسعار اللحوم الحمراء وتوفير البروتين الحيوانى.

وأضاف "زايد" فى تصريحات صحفية أنه وصل إجمالى القروض التى تم منحها للمنتفعين 250 مليون و722 ألف جنيه، فيما بلغ عدد المستفيدين من مشروع البتلو بالمحافظة 1850 مربيا، بإجمالى 13200 رأس "أبقار- جاموس"، بالإضافة إلى وجود 181 مزرعة إنتاج حيوانى تسمين وألبان على مستوى المحافظة.

وأوضح "زايد"، أنه يتم صرف القروض بفائدة لا تزيد على 5% من فروع البنك الزراعى المصرى بالمحافظة، حيث يستهدف تنمية الثروة الحيوانية وتقليل الفجوة الاستيرادية للحوم الحمراء وصولًا إلى الاكتفاء الذاتى منها، موضحا أنه يبلغ إجمالي مبادرة البنك المركزى المصرى 1.6 مليار جنيه.

خطوات الحصول على قرض مشروع البتلو:
تبدأ بتقديم طلب إلى البنك الزراعى المصرى التابع له وتقوم لجنة مكونة من "مهندس إنتاج حيوانى- عضو من البنك الزراعى- عضو من الطب البيطرى" بعمل المعاينة للتحقق من صلاحية الحظيرة وموقع المشروع، وفى حالة إذا كان القرض للتغذية تتم معاينة عدد الرءوس الموجودة فعليًا، أما إذا كان القرض بغرض شراء رءوس للتربية تتم معاينة الحلقات "التى يتم تسكين الحيوانات بها" فى الحظيرة.

وعند الحصول على القرض تتم متابعته من قبل إدارة الإنتاج الحيوانى للتأكد من عدد رءوس الماشية المتعاقد عليها والتأمين عليها، ويتم الإقراض على مرحلتين- الأولى قرض بمبلغ 3000 جنيه لكل رأس بتلو من وزن 60 كجم- 70 كجم للعجل البتلو حتى يصل إلى 250 كجم، والمرحلة الثانية قرض بمبلغ 4000 جنيه لكل رأس من وزن 250 كجم- 450 كجم، ويكون القرض بحد أقصى 500 ألف جنيه للفرد، أما الجمعيات والشركات بحد أقصى مليون جنيه.

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