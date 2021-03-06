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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

53 ألفا و934 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الإعدادية ببنى سويف.. غدًا

السبت 06/مارس/2021 - 03:27 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم
بنى سويف - محمد حفيظ
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ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مع سهام يوسف، وكيل وزارة التربية والتعليم، خطة استعدادات المديرية لعقد امتحان الفصل ‏الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الحالي 2020-2021، الذي يعقد غدا على مدار يوم واحد فقط بنظام الامتحان الورقى المجمع.

ويؤدي 53 ألفا و934 طالبًا وطالبة الامتحان في 1099 فصلًا داخل 421 مدرسة على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وأكد محافظ بني سويف توفير كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية وتحقيق التباعد بين الطلاب، حرصا على صحتهم وسلامتهم أثناء أداء الامتحان الذي يجرى في أجواء مختلفة وظرف استثنائي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أهمية تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول، واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال يوم الامتحان.

وشدد المحافظ على أهمية التنسيق التام بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات التعليمية لتوفير ‏سبل الراحة من إضاءة جيدة وتهوية للطلاب لأداء الامتحان في هدوء، دون حدوث أي ‏تجاوزات مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسبًا لمواجهة أي ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء أداء الامتحان.

وأشارت وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن المديرية أتمت استعداداتها لبدء ‏امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، حيث تم تشكيل غرف عمليات فرعية بإدارات التعليم متصلة على مدار الساعة بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة سير الامتحان، الذي سيعقد "امتحان متعدد التخصصات" في المواد الأساسية، ويشترط اجتيازه، ولا تضاف درجاته إلى المجموع الكلي في نهاية العام.

ويشترط حصول الطالب على 50% فأكثر في الورقة الامتحانية و25% فأكثر في كل مادة، ولو لم يتحقق هذان الشرطان، فعلى الطالب أن يتقدم لامتحان تكميلى، ويعد هذا الامتحان شرطا أساسيا للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني في المواد التي تسببت في ذلك.

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