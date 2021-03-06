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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تكثف الاجهزة الامنية بالدقهلية من جهودها لكشف لغز العثور على طفلة لقيطة حديثة الولادخ ملقان بجوار شريط السكه الحديد بميت غمر

جهود مكثفة لكشف لغز العثور على طفلة حديثة الولادة بميت غمر

السبت 06/مارس/2021 - 02:50 م
طفلة حديثة الولادة
طفلة حديثة الولادة
عمرو الحوتى
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تكثف الأجهزة الأمنية بالدقهلية من جهودها لكشف لغز العثور على طفلة لقيطة حديثة الولادة ملقاه بجوار شريط السكة الحديد بميت غمر.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة ميت غمر من السيد عبدالمنعم محمد سالم ٥٧ عاما موظف ومقيم بندر ميت غمر بعثوره على طفلة أنثى لقيطة "حديثة الولادة" ملقاه بجوار شريط السكة الجديد ببندر ميت غمر "عمر 3 أيام تقريبا" والحبل السري مربوط والحالة الصحية جيدة ولا توجد بها ثمة إصابات ظاهرية.

وتم إيداعها بمستشفى ميت غمر العام "قسم الحضانة" لتقديم الرعاية اللازمة لها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱۸۳۹ إداري قسم ميت غمر، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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