حبس عاطلين بحوزتهما 100 طربة حشيش بالبحيرة

قررت النيابة العامة بمركز دمنهور، بمحافظة البحيرة، حبس عاطلين تم ضبطهما وبحوزتهما 100 طربة لمخدر الحشيش بدائرة مركز شرطة دمنهور.كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، وبالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى، والأمن العام، ومديرية أمن البحيرة، قد تمكنت من ضبط 100 طربة لمخدر الحشيش- مبلغ مالى- عدد 2 هاتف محمول بحوزة شخصين، وذلك حال استقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة دمنهور.وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المخدر المضبوط بقصد الاتجار، وتم تحرير المحضر اللازم.