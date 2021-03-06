رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التعليم العالي يؤكد نجاح امتحانات الجامعات: «تمت في أمان تام»

السبت 06/مارس/2021 - 03:27 م
خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار
ريم محمود_ إسراء جمال
طباعة
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، مجلس جامعة المنوفية، بحضور الدكتور عادل مبارك، رئيس الجامعة، والدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية الأسبق، على هامش مشاركته في زيارة رئيس مجلس الوزراء محافظة المنوفية لافتتاح عدد من المشروعات التنموية.

وأعرب الوزير عن سعادته بوجوده في رحاب جامعة المنوفية، مشيدًا بالمستوى العلمي والتعليمي والبحثي المتميز للجامعة، مؤكدًا على دعم الوزارة للجامعة في كافة مشاريعها التعليمية، خاصة في إنشاء جامعة المنوفية الأهلية، والتي ستكون منارة علمية مكملة لرسالة الجامعة الأم.

وأكد عبدالغفار حرص الوزارة على نجاح ماراثون الامتحانات وخروجه بالشكل اللائق وفي أمان تام، مشيرًا إلى أن هذا لن يتحقق إلا بالتنفيذ الصارم للإجراءات الاحترازية والوقائية، والواجب اتباعها بدءًا من لحظة دخول الطلاب من بوابات الجامعة، والكشف عليهم بكواشف حرارية، وحتى وصول الطلاب إلى لجان الامتحانات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، واستمرار عمليات التطهير والتعقيم، وارتداء الكمامات، وعدم السماح بالتجمعات، وتوفير جميع مستلزمات الوقاية بلجان الامتحان.

وأشار الوزير إلى متابعته اليومية لسير الامتحانات بالجامعات، مؤكدًا نجاح الجامعات في تنظيم الامتحانات في موعدها بالشكل المطلوب، والوفاء بالتزامها أمام الدولة وقيادتها السياسية، رغم محاولات البعض لتعطيل العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن أعداد الطلاب المعتذرين عن التقدم للامتحانات لم تتجاوز المعدلات الطبيعية في السنوات الماضية، وذلك وفقًا لتقارير غرفة عمليات متابعة الامتحانات بالوزارة.

موضوعات متعلقة

وفاة اللواء أحمد رجائى عطية بطل سلاح الصاعقة ومؤسس الفرقة «777 قتال»

وزير التعليم العالى: لن يسمح لأحد بتعطيل العملية التعليمية

صحيفة سودانية تكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي إلى الخرطوم

أول فيديو من موقع حادث الكريمات.. راح ضحيته 20 شخصًا

الصور

image description

رئيس جامعة دمياط يلتقي لجنة «تأهيلي دكتوراه» التربية الرياضية

image description

حملات نظافة مكثفة بأحياء ومراكز أسيوط

image description

اعتماد قرارات تصالح جديدة في مخالفات البناء بأسيوط

image description

أهالي بني محمديات بأسيوط يشيعون جثامين 7 من ضحايا حادث الكريمات

image description

أسيوط تشيّع ضحايا حادث «الكريمات» إلى مثواهم الأخير بمسقط رأسهم

الأكثر قراءة

من يدفن جثمان فتاة المعصرة؟.. رفض أهلها تسلمها وألقاها حبيبها في الشارع

وزير التعليم العالى: لن يسمح لأحد بتعطيل العملية التعليمية

صحيفة سودانية تكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي إلى الخرطوم

أول فيديو من موقع حادث الكريمات.. راح ضحيته 20 شخصًا

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

فريق رعد يعلن رسميا انطلاقه للمنافسة في المسابقات المحلية والعالمية

تلقيح قردة من حديقة الحيوانات فى سان دييغو ضد كورونا

بريطانيا ترشح «نيجيري الأصل» لعضوية لجنة قانونية بالأمم المتحدة

عمليات التجميل تزدهر فى ألبانيا خلال جائحة كورونا

أيام زمان

يوسف وهبى يروى الساعات الأخيرة لأسمهان قبل رحيلها

«أخويا ربطني في السرير بالجنزير».. اعترافات تحية كاريوكا عن طفولتها

والدتى سبب فى عدم احترافى.. اعترافات لـ أحمد الكاس

«خاتم الحظ عند فاتن حمامة».. أوقفت التصوير بسببه وسعره 2.5 جنيه

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
المرأة فى القيادة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«1-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «8»
ماجد حبته
بابا الفاتيكان فى العراق
المزيد

الثقافة

«مستقبل التراث العمرانى للقاهرة» على مائدة الأعلى للثقافة الأربعاء

«اليونيسكو»: العراق يتربع مجددًا على عرش التاريخ

«الإيسيسكو» تبحث مع مالي وأوغندا إطلاق برنامج لتحسين خدمات المياه بالمدارس

طبعة جديدة من «تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية» لـ مصطفى عبد الرازق