وزير التعليم العالي يؤكد نجاح امتحانات الجامعات: «تمت في أمان تام»

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، مجلس جامعة المنوفية، بحضور الدكتور عادل مبارك، رئيس الجامعة، والدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية الأسبق، على هامش مشاركته في زيارة رئيس مجلس الوزراء محافظة المنوفية لافتتاح عدد من المشروعات التنموية.وأعرب الوزير عن سعادته بوجوده في رحاب جامعة المنوفية، مشيدًا بالمستوى العلمي والتعليمي والبحثي المتميز للجامعة، مؤكدًا على دعم الوزارة للجامعة في كافة مشاريعها التعليمية، خاصة في إنشاء جامعة المنوفية الأهلية، والتي ستكون منارة علمية مكملة لرسالة الجامعة الأم.وأكد عبدالغفار حرص الوزارة على نجاح ماراثون الامتحانات وخروجه بالشكل اللائق وفي أمان تام، مشيرًا إلى أن هذا لن يتحقق إلا بالتنفيذ الصارم للإجراءات الاحترازية والوقائية، والواجب اتباعها بدءًا من لحظة دخول الطلاب من بوابات الجامعة، والكشف عليهم بكواشف حرارية، وحتى وصول الطلاب إلى لجان الامتحانات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، واستمرار عمليات التطهير والتعقيم، وارتداء الكمامات، وعدم السماح بالتجمعات، وتوفير جميع مستلزمات الوقاية بلجان الامتحان.وأشار الوزير إلى متابعته اليومية لسير الامتحانات بالجامعات، مؤكدًا نجاح الجامعات في تنظيم الامتحانات في موعدها بالشكل المطلوب، والوفاء بالتزامها أمام الدولة وقيادتها السياسية، رغم محاولات البعض لتعطيل العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن أعداد الطلاب المعتذرين عن التقدم للامتحانات لم تتجاوز المعدلات الطبيعية في السنوات الماضية، وذلك وفقًا لتقارير غرفة عمليات متابعة الامتحانات بالوزارة.