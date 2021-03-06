مجهولون يذبحون شابًا ويشعلون النار في جثته بالقليوبية

شهدت محافظة القليوبية جريمة قتل بشعة، حيث ذبح مجهولون شابًا ووجهوا له عدة طعنات وأشعلوا النيران فى جثته على طريق بين مدينة طوخ وقرية أجهور الكبرى.تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من العميد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد بورود بلاغ من الأهالى بالعثور على جثة شاب مذبوحا من الرقبة وبه طعنات وآثار حرق في أنحاء الجسد.انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وبمناظرة الجثة تبين أن بها ذبح من الرقبة وطعنات فى الجسد وآثار حرق فى أنحاء الجسد وأن الجثة لشاب عمره 17 سنة تقريبا وتكشف الجهود لضبط الجناة وكشف غموض الواقعة.وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.