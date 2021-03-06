رئيس «إسكان المهندسين» بالإسكندرية يلتقى سكان مدينة النقابة ببرج العرب

عقد المهندس السيد حسن رئيس لجنة الإسكان والمشروعات الهندسية بنقابة المهندسين بالإسكندرية، لقاء مفتوحا مع سكان مدينة المهندسين ببرج العرب لمعرفة آرائهم حول التطوير وسماع مشاكلهم وبحث طرق حلها.وقال رئيس لجنة الإسكان والمشروعات الهندسية بنقابة المهندسين بالإسكندرية، إن اللقاء جاء عقب صلاة الجمعة أمس، بمسجد المدينة للاستماع لمشاكل المهندسين والرد علي تساؤلاتهم ونقل رأيهم فيما تم الانتهاء منه وأبدوا دعمهم الشديد لمجلس النقابة برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي رئيس النقابة.واضاف أن اللقاء ناقش العديد من الجوانب منها سيتم توقيع عقود تمليك الشقق بدلا من أستمارات التخصيص حفاظا علي حقوق المهندسين في ممتلكاتهم مشيرا إلى ان هذه الخطوة جاءت بعد البدء في أنهاء حسابات المشروع وختامه.وأشار إلى أن هذا الاجراء تتم بصورة مجانية لكافة الوحدات وبدون تحصيل اي رسوم جديدة شريطة قيام الوحدات بسداد كافة مستحقات النقابة طبقا لما ورد بعقود وأستمارات التخصيص فقط، منوها بأن لكل وحدة حق الملكية في ارض العقار مشاعا طبقا لحساب التكلفة التي أعدت في أحتساب ثمن كل وحدة بالمشروع.كما أكد على تنفيذ تعليمات الدكتور محمد هشام سعودي رئيس النقابة بشأن أحقية المهندسين بتسجيل وحداتهم عقب استكمال أجراءات الشهر العقاري والتي تم سدادها منذ عام 2009 وتجدد كل عام لحين نهو التفاوض مع جهاز مدينة برج العرب بالإسكندرية فيما يخص ارض مخر السيل واحتساب محاور الطرق طبقا للتعاقد علما بأن النقابة قد سددت ثمن الارض بالكامل منذ بداية المشروع وتعد هذه الخطوة بداية قوية للمهندسين بتسجيل وحداتهم وحفاظا علي ممتلكاتهم.وأشار إلى أنه جاري حل مشكلة مديونية المياه مع جهاز مدينة برج العرب حتى يمكن للنقابة إصدار خطابات لشركة المياه وذلك بخصوص عمارات المرحلة الثالثة والتي نشأت بسبب عدم تقدم عدد كبير من المهندسين بتركيب العدادات لوحداتهم عقب استلامهم للوحدة وأشار سيادته ان النقابة ملتزمة بسداد مستحقات شركة المياة فيما يخص العدادات العمومية للمدينة فقط أما تأمين عدادات المرحلة الثالثة وجب على المهندسين دفعها فور استلام الوحدة حرصا علي عدم تكبد المشروع بأي مبالغ في هذا الشأن.وأضاف بأنه بخصوص ارض المول والنادي فأنه جاري البدء في تجديد الترخيص الخاص بالبناء وتقديم ملفات ترخيص جديدة لانقضاء مددتهم القانونية منذ سنوات كثيرة ولحين إنهاء التراخيص سيتم أعمال تسوية الارض ورفع المخلفات منها حرصا علي الصحة العامة وإعداد ساحات ترفيهية مؤقتة لأسر المهندسين وأطفالهم.كما أكد رئيس لجنة الإسكان والمشروعات الهندسية أنه تم التعاقد مع كلية الزراعة لتكون مسئوله عن اعمال المسطحات الخضراء بالمدينة، موضحا أنه تم البدء فى أعمال التشجير ووضع حزام اخضر من الاشجار مدعم بسلك لعمل سور للمدينة، بالإضافة إلى تركيب مظلات بجوار المسجد لاستيعاب الأعداد الكبيرة فى صلاة الجمعة لحمايتهم من الشمس والامطار.وفى نهاية اللقاء أبدى المهندسين وقاطنى المدينة دعمهم لمجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى رئيس النقابة، للتغير الملموس فى المدينة والتطور على أرض الواقع خلال الفترة الماضية سواء كانت توصيل كافة المرافق والتليفون والنت بعد ان كانت المدينة غير مرفقة بهذه الخدمة التي أصبح لها أهمية كبيرة في التواصل والامتحانات بعد جائحة كورونا.كما أشاد الحضور بأعمال الانارة والنظافة علي مستوي المدينة وفي نهاية اللقاء أبدي المهندس الاستشارى السيد حسن شكره للمهندسين علي حسن الاستقبال والحوار البناء للرد علي أي تساؤلات وأوصل دعم مجلس النقابة برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي للمهندسين من خلال قرارات المجلس علي مدار الاعوام الماضية لتكون دوما في صالح مهندسي المدينة وخدمتهم التي نتشرف بها.