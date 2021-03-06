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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة المنوفية تحصل على أفضل مشروع من أكاديمية البحث العلمى

السبت 06/مارس/2021 - 02:47 م
جريدة الدستور
ولاء القاضى
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حصلت كلية الهندسة الإلكترونية جامعة المنوفية على أفضل مشروع من أكاديمية البحث العلمى، وذلك من ضمن 3 مشاريع فقط على مستوى الجامعة.

وجاء المشروع المقدم بعنوان "The Smart rehabilitation Robot" روبوت إعادة التأهيل الذكى وذلك تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة والدكتور أيمن السيد عميرة عميد الكلية.

ويهدف المشروع إلى مساعدة مرضى السكتة الدماغية والضمور العضلى فى عملية العلاج الطبيعى وإعادة الحركة للأطراف عن طريق روبوت ذكى، حيث يقوم المريض بوضع اليد او القدم ويقوم الروبوت باداء حركات معينه طبقا لبروتكول العلاج الطبيعى وذلك من خلال تصميم العاب مختلفه يقوم المريض بالحركه لتحكم فى اللعبه وفى نفس الوقت يقوم باداء حركات معينه تساهم فى عمليه استشفائه كما يسهل المشروع على المريض القيام بتلك التمارين لانه محمول فيستطيع ان يقوم بهذه التمارين فى المنزل او اى مكان دون الذهاب لمركز العلاج الطبيعى وعن طريق سيرفر وموقع خاص يقوم من خلاله الدكتور المختص بمتابعه الحاله الصحيه للمريض واشارات تطور كل عضله واختيار نمط التدريب للحركه للعبه من خلال عده انظمة.

وجاء المشروع تحت اشراف الدكتور احمد محمد النجار بقسم التحكم والدكتورة مروه شومان بقسم الحاسبات، وتكون فريق العمل من طلاب من قسم التحكم الالى والالكترونيات الصناعيه وهم محمود هانى عبدالملك، محمد منير محمد، محمد ايمن عباس،سمر سمير عبدالحق، اسماء سعيد عبدالغنى، امل احمد محمد،رحاب هشام السوري.

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