البابا فرنسيس يطلق اليوم العالمي للأجداد والمسنين.. يوليو المقبل

قال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، إن الأجداد هم حلقة الوصل بين الأجيال لكي ينقلوا للشباب خبرة الحياة والإيمان، لذلك قررت أن أنشئ اليوم العالمي للأجداد والمسنين.وأشار بابا الفاتيكان خلال تدوينة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قائلًا: "ستحتفل الكنيسة باليوم العالمي للمسنين والأجداد بجميع فئاتها وأسرها، كل عام في الأحد الرابع من شهر يوليو سنويًا".وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الصوم الكبير، 15مارس الجاري، ويمتد حتى يوم 2 مايو المقبل، حيث ينتهي ليلة سبت النور.ويترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداسات أولى أيام الصوم الكبير بدير الأنبا بيشوي بوادى النطرون، تزامنًا مع الذكرى الأولى لرحيل الأنبا صرابامون، أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.