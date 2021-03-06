السعودية تسجل 382 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 382 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 379 ألفًا و474 حالة منذ بداية الجائحة.وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنه تم تسجيل 378 حالة شفاء جديدة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين في المملكة 370 ألفًا و300 حالة.كما سجلت المملكة العربية السعودية 5 حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الوفيات بالمملكة 6.524 حالة منذ بداية الجائحة.