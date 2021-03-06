مستشار الرئيس: مصر تتسلم 8 ملايين جرعة من لقاحات كورونا خلال أسابيع

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن مصر ستتسلم 8 ملايين جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا خلال الأسابيع القليلة المقبلة.وأضاف تاج الدين، في تصريحات صحفية، أن هذه الكمية تكفي لتلقيح ما يقرب من 40 مليون مواطن، وهو ما يغطي نسبة كبيرة من المواطنين في مصر.وأشار إلى أن مصر حصلت بالفعل على ما يقرب من 400 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا، وهما لقاحا "سينوفارم الصيني" و"أسترازينيكا البريطاني".يذكر أن مصر بدأت يوم الخميس تلقيح المواطنين من الفئات المستحقة باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وجارٍ استقبال تسجيل طلبات الحصول على اللقاح.