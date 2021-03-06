العثور على طفلة حديثة الولادة بجوار مبنى إسعاف السنبلاوين بالدقهلية

تكثف الأجهزة الأمنية بالدقهلية من جهودها لكشف لغز العثور على طفلة حديثة الولادة ملقاة بجوار مبنى الإسعاف ببندر السنبلاوين.وكان اللواء رأفت عبد الباعث مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة السنبلاوين من حنان جمعه متولی محمد 30 عاما، ممرضة ومقيمة قرية "شبرا سندی" دائرة المركز بعثورها على طفلة حديثة الولادة ملقاه بجوار مبنى الإسعاف ببندر السنبلاوين "عمر يوم تقريبا" والحبل السري مربوط والحالة الصحية جيدة، ولا توجد بها ثمة إصابات ظاهرية.وتم إيداع الطفلة بمستشفى السنبلاوين العام "قسم الحضانة" لتقديم الرعاية اللازمة لها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱۲۰۰۷ إدارى مركز شرطة السنبلاوين، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.