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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

«إير آسيا» الماليزية تعتزم إطلاق خدمة التاكسى الطائر فى 2022

السبت 06/مارس/2021 - 03:15 م
شركة أير أسيا الماليزية
شركة أير أسيا الماليزية للطيران
وكالات
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ذكرت شركة "إير أسيا"الماليزية للطيران منخفض التكلفة أنها تسعى لإطلاق خدمة التاكسي الطائر بحلول العام المقبل.

وقال توني فيرنانديز، الرئيس التنفيذي للشركة والمشارك في تأسيسها، اليوم السبت: "نحن نعمل على ذلك حاليا"، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال فيرنانديز في مناقشة عبر الإنترنت في إطار منتدى الشباب الاقتصادي: "أعتقد أننا على بعد عام ونصف من الإطلاق".

في ظل استفادة الشركة من جائحة فيروس كورونا، تعمل "إير أسيا" على التوسع في الفضاء الإلكتروني. فقد أطلقت العام الماضي "تطبيقا خارقا" يقدم خدمات تتراوح من السفر والتسوق إلى اللوجستيات والخدمات المالية.

وأضاف أن الشركة تأمل أن يبدأ عمل التاكسي الطائر العام المقبل، وسوف يضم أربعة مقاعد وسوف يعمل بأربعة مراوح.

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