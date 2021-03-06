ضبط قضايا أموال وضرائب قيمتها 14 مليار جنيه

وجهت أجهزة الأمن حملات أمنية مكبرة، لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق، حيث استهدفت البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بنطاق محافظات (الدقهلية ودمياط وبورسعيد) وكذا منطقة "السحر والجمال" بنطاق محافظتى (الشرقية والإسماعيلية)، ونجحت في ضبط (2848 متهما) وبحوزتهم (109 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 45 قطعة سلاح أبيض)، و(134) قضية إتجار بالمواد المخدرة، كما تم تنفيذ (25130) حكم قضائى متنوع، وضبط (1) تشكيل عصابى، (2566) قضية متنوعة، وضبط وفحص (9961) عنصر إجرامى.وأسفرت الجهود فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة عن ضبط عدد (112) عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (القاهرة – الجيزة – القليوبية – الإسكندرية – المنيا – أسيوط– سوهاج) بإجمالى مضبوطات (72) قطعة سلاح نارى (23 بندقية آلية - 23 بندقية خرطوش – 2 بندقية رصاص – 6 مسدس – 18 فرد محلى) (كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة ) وكذا ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة.جدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها "قتل- شروع فى قتل- مخدرات- سلاح نارى- سرقة بالإكراه- سرقة- ضرب أفضى إلى موت- بلطجة".وتمكنت الجهود فى مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية من ضبـط عدد (4946 قطعة سلاح نارى) غير مرخصة بحوزة (4205) متهم.. أبرزهم (2جرينوف – 377 بندقية آلية – 742 بندقية "مششخنة وغير مششخنة" – 306 مسدس – 3519 فرد محلى – 9866 طلقة مختلفة الأعيرة – 470 خزينة متنوعة – 6530 قطعة سلاح أبيض)، وضبط (4) ورش لتصنيع الأسلحة النارية "بدون ترخيص"بداخلها ( 4 بنادق "مششخنة وغير مششخنة" – 3 فرد محلى – 3 مسدس- 101 طلقة مختلفة الأعيرة – أدوات التصنيع).وأثمرت الجهود عن ضبط (70) تشكيل عصابى، ضموا (205) متهم، إرتكبوا (364) حادث، وضبط (768) متهم من العناصر الإجرامية المشهور عنهم إرتكاب أعمال البلطجة، وبحوزتهم (6 بنادق آلية – 10 بنادق "غير مششخنة" – 6 مسدس – 207 فرد محلى – 547 طلقة مختلفة الأعيرة – 497 سلاح أبيض).وتمكنت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام من تنفيذ (2285573) حكم قضائى متنوع، بينها (9798) حكم جناية من بينها (12 حكم بالإعدام – 462 حكم بالسجن المؤبد)، و(680800) حكم جزئى، و(136822) حكم مستأنف، و(1127078) حكم غرامة، و(331075) حكم مخالفة.وتمكنت مكافحة المخدرات من ضبط (7136) قضية مواد مخدرة، ضبط خلالها (7671) متهم، بحوزتهم كمية من مخدر البانجو وزنت (823،771 كيلو جرام، و64 شجيرة بانجو)، وكمية من نبات الحشيش المخدر وزنت (613،627 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين وزنت (168،122 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الأفيون وزنت (5،091 كيلو جرام).ونجحت الجهود في ضبط كمية من مخدر الأستروكس وزنت (85،135 كيلو جرام، وكمية من مخدر الفودو وزنت (24،763 كيلو جرام)، وكمية من مخدر شابو وزنت (49،726 كيلو جرام)، وكمية من مخدر البودر وزنت (33،859 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت (12،888 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الآيس وزنت (1،662 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الكيتامين وزنت (1،114 كيلو جرام)، و(205779 قرص مخدر).وأثمرت الجهود فى مجال ضبط القضايا النوعية عن إعادة (68) سيارة مُبلغ بسرقتها، وضبط (430) قضية أحداث، وضبط (28190) قضية مرافق عامة، وكشف غموض (272) حادث (خطف – قتل – سرقات بالإكراه - حريق عمد - إنتحال صفة) بإجمالى (475) متهم.ونجحت الجهود فى مجال ضبط قضايا المصنفات في ضبط (1536) قضية فى مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.. على النحو التالى: (775) قضية فى مجال مكافحة المصنفات "البث الفضائى – البرمجيات – المصنفات السمعية والبصرية " بمضبوطات بلغت (532) أجهزة ومعدات أبرزها "وحدات معالجة – أجهزة رسيفر – أطباق إستقبال قنوات فضائية – أجهزة إشارة – أجهزة حاسب آلى"، وكذا (761) قضية فى مجال المطبوعات "التعدى على حقوق المؤلف – طباعة الكتب التعليمية – بيع وتداول الكتب والمطبوعات بدون ترخيص" بمضبوطات بلغت (70830) "مطبوعات تجارية – كتب متنوعة – كتب تعليمية".وأسفرت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية عن ضبط (736983) مخالفة مرورية متنوعة.. كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن المرور على عدد (786) مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ (2103) من سائقى حافلات المدارس، وتبين إيجابية (36) منهم، وفحص (3187) مركبة تبين مخالفة (762) مركبة لإشتراطات الصلاحية الفنية، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (30044) من قائدى المركبات بالطرق، وتبين إيجابية عدد (2204) سائق منهم.ونجحت الجهود فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك عن ضبط (42) قضية بإجمالى (48) متهم.. بمضبوطات وزنت (3طن، و545 كيلو جرام)..ووجه قطاع الأمن الإقتصادى حملات مكبرة، حيث شنت شرطة التموين حملات رقابية، أسفرت عن ضبط (39498 قضية تموينية متنوعة)، أبزرها ضبط (775) قضية إسطوانات غاز.. بمضبوطات بلغت (6194 إسطوانة).. تقدر قيمة الغاز المدعم (836190جنيه)، وضبط (69) قضية مواد بترولية.. بمضبوطات بلغت (378074 لتر)، وضبط (358) قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت (71٫629 طن – 83377عبوة – 398 قطعة) سلع غذائية وتموينية متنوعة، وضبط (115) قضية إستيلاء على أموال الدعم، بمضبوطات بلغت ( 50٫041 طن – 6090 عبوة – 11572 قطعة) سلع مُدعمة متنوعة.وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط (342979) حالة فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (274904178 جنيه).ونجحت الجهود فى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة ـ خلال شهر ـ في ضبط (8737) قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة أبرزها (950) قضية ضرائب عامة، كشف (1296) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (557) قضية فى مجال الجمارك، (51) قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، (1685) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، (1352) قضية تحرى مدين ولجان فحص.. كما تم ضبط (52) قضية فى مجالات "إتجار بالنقد الأجنبى - تحويلات مالية غير مشروعة - توظيف أموال - تسوق شبكى - تهريب جمركى – تهريب معادن نفيسة"، (14) قضية فى مجالات "إختلاس مال عام - إستيلاء على المال العام – إضرار بالمال العام"، (27) قضية "إحتيال مصرفى – إحتيال عبر الإنترنت - غسل أموال - كسب غير مشروع".. بقيمة بلغت (14925588027جنيه).وأثمرت الجهود فى مجال الحد من إنتشار فيروس "كورونا عن ضبط (33812) قضية تموينية متنوعة، وضبط (6040) قضية فى مجال منع تداول "الشيشة" بإجمالى مضبوطات (41336) شيشة، وغلق (17724) محل مخالف لقرار الغلق، وضبط عدد (416697) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (413097) شخص، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال (3600) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.