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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحرير 28 محضرًا لمخالفة الإجراءات الاحتزارية بالمنيا

السبت 06/مارس/2021 - 03:09 م
مخالفة الإجراءات
مخالفة الإجراءات الاحتزارية
المنيا ـ على حسين
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قاد اليوم الدكتور رجب قياتي، نائب رئيس مركز ومدينة المنيا حملة لمتابعة تنفيذ قرارات رئيس الوزراء بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، من حيث الالتزام بارتداء الكمامات والحفاظ علي مسافات التباعد الاجتماعي حيث تم تحرير 28 محضر مخالفة عدم ارتداء كمامة.

قامت الحملة، والتي ضمت كلا من إسماعيل حسين طه، مساعد رئيس حي شمال ونبيل عدلي شوقي، وكيل إدارة الشئون القانونيه بالمرور على المقاهي والمحلات والصيدليات والمواصلات العامة بحي شمال المنيا.

ومن ناحيته أكد العميد محمد صلاح أبو كريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا أن جهود الوحدة المحلية والأحياء والقرى التابعة بتنظيم دوريات مستمرة لمتابعة تطيبق الإجراءات الاحتزارية الخاصة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من فض التجمعات وغلق أي محلات أو أسواق غير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية.

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