كورونا.. إغلاق مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء الفلسطيني

أغلقت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الفلسطينية، اليوم السبت، مبنى الأمانة التابع لمجلس الوزراء، نظرًا لإصابة عدد من الموظفين بفيروس "كورونا"، جاء ذلك حسبما نقلته وكالة "وفا" الفلسطينية.وذكرت الأمانة العامة، في بيان مقتضب عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، أنه تقرر إغلاق المبنى لغايات التعقيم، اعتبارًا من صباح يوم غد الأحد حتى مساء يوم الأربعاء المقبل.