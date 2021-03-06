رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تحرير 259 محضرًا في حملات تموينية بالإسكندرية

السبت 06/مارس/2021 - 02:37 م
حملات تموينية
حملات تموينية
نرمين محمود الدهان
طباعة
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، حملات مفاجئة على المخابز البلدية ومستودعات بيع اسطوانات البوتاجاز والبدالين التموينيين والمحال التجارية، بهدف ضبط المنظومة التموينية والتأكد من الالتزام بالتعليمات وتشديد الرقابة على المخابز والانشطة التموينية المختلفة، للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام بـ7 إدارات فرعية أسفرت عن تحرير 259 محضرًا بمخالفات متنوعة.

وشنت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، حملات أسفرت عن تحرير 40 محضر شملت 11 لمخابز بلدية مخالفة منها 8 محاضر إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، و19 محضر عدم حمل شهادات صحية، ومحضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالاسواق، محضر إثبات حالة لبقال تمويني.

وفى إدارة تموين المنتزة حررت الحملة 49 محضر تنوعت بين 16 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها 9 محاضر إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، و16 محضر عدم حمل شهادات صحية،و13محضر عدم الإعلان عن الأسعار والسلع الغذائية بالأسواق،و4 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد.

وفى إدارة تموين شرق أسفرت الحملة عن تحرير 45 محضر تنوعت بين 19 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 10 محاضر إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن،و16 محضر عدم حمل شهادات صحية،و6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار والسلع الغذائية بالأسواق، ومحضر لبقال تمويني مخالف، و3 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص.

وفى إدارة تموين العامرية حررت الحملة 36 محضر شملت 9 محاضر لمخابز بلدية مخالفة، و10 محاضر عدم حمل شهادات صحية،و10 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالاسواق، و6 محاضر إدارة مخبز سياحى بدون ترخيص، ومحضر ضبط والتحفظ على عدد 10 اسطوانات بوتاجاز للبيع بدون ترخيص.

وفى إدارة تموين العجمى حررت الحملة 54 محضر شملت 15 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 8 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و13 محضر عدم حمل شهادات صحية،و13 محضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالاسواق، ومحضر لبقال تموينى مخالف،و8 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص، و4 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد.

وفى إدارة تموين غرب والجمرك حررت الحملة 12 محضر شملت 5 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و4 محاضر عدم حمل شهادات صحية، ومحضرين عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضرين لمخابز سياحية بدون ترخيص، ومحضر بيع سجائر بسعر أزيد.

وفى إدارة تموين برج العرب حررت الحملة 23 محضر شملت 5 محاضر لمخابز بلدية مخالفة، و7 محاضر عدم حمل شهادات صحية،و8 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر لمخبز سياحي بدون ترخيص،ومحضرين بيع سجائر بسعر أزيد.

موضوعات متعلقة

السيسي: زيارة السودان تأتي استمرارًا للعلاقات المتميزة بين البلدين

ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق الكريمات لـ20 متوفيًا

النيابة العامة تحقق فى وفاة 18 شخصا بحادث الكريمات

تاريخ الإسراء والمعراج 2021

الصور

image description

حملة لإزالة التعديات على أراض زراعية في دمياط

image description

تداول 27 سفينة و118 ألف طن غلال فى صومعة ميناء دمياط

image description

رئيس جامعة دمياط يلتقي لجنة «تأهيلي دكتوراه» التربية الرياضية

image description

حملات نظافة مكثفة بأحياء ومراكز أسيوط

image description

اعتماد قرارات تصالح جديدة في مخالفات البناء بأسيوط

الأكثر قراءة

حبس السائق المتسبب في حادث طريق الكريمات

من يدفن جثمان فتاة المعصرة؟.. رفض أهلها تسلمها وألقاها حبيبها في الشارع

النيابة العامة: «سفاح الجيزة» اعترف بالقتل 3 مرات في التحقيقات

وزير التعليم العالى: لن يسمح لأحد بتعطيل العملية التعليمية

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

موعد بدء معرض زهور الربيع 2021

بريطانيا ترشح «نيجيري الأصل» لعضوية لجنة قانونية بالأمم المتحدة

فريق رعد يعلن رسميا انطلاقه للمنافسة في المسابقات المحلية والعالمية

تلقيح قردة من حديقة الحيوانات فى سان دييغو ضد كورونا

أيام زمان

يوسف وهبى يروى الساعات الأخيرة لأسمهان قبل رحيلها

«أخويا ربطني في السرير بالجنزير».. اعترافات تحية كاريوكا عن طفولتها

والدتى سبب فى عدم احترافى.. اعترافات لـ أحمد الكاس

«خاتم الحظ عند فاتن حمامة».. أوقفت التصوير بسببه وسعره 2.5 جنيه

مقالات الرأي
ماجد حبته
ما بعد زيارة الخرطوم
د.أحمد الخميسى
عندما تعيش على أنك مصطفى وأنت إبراهيم!
د.كريمة الحفناوى
المرأة فى القيادة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«1-3»
المزيد

الثقافة

موسيقى عربية وورش فنية بالفوم الملون بـ«ثقافة المنيا»

بدء فعاليات الدورة الرابعة للملتقى العربى لرواد الكاريكاتير بالأوبرا

تاسع أمسيات مبادرة «علاقات ثقافية» بعنوان «مصر والبرتغال»

ورش وعروض فنية متنوعة على المسرح المتنقل بالوادى الجديد