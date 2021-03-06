تحرير 259 محضرًا في حملات تموينية بالإسكندرية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، حملات مفاجئة على المخابز البلدية ومستودعات بيع اسطوانات البوتاجاز والبدالين التموينيين والمحال التجارية، بهدف ضبط المنظومة التموينية والتأكد من الالتزام بالتعليمات وتشديد الرقابة على المخابز والانشطة التموينية المختلفة، للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام بـ7 إدارات فرعية أسفرت عن تحرير 259 محضرًا بمخالفات متنوعة.وشنت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، حملات أسفرت عن تحرير 40 محضر شملت 11 لمخابز بلدية مخالفة منها 8 محاضر إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، و19 محضر عدم حمل شهادات صحية، ومحضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالاسواق، محضر إثبات حالة لبقال تمويني.وفى إدارة تموين المنتزة حررت الحملة 49 محضر تنوعت بين 16 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها 9 محاضر إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، و16 محضر عدم حمل شهادات صحية،و13محضر عدم الإعلان عن الأسعار والسلع الغذائية بالأسواق،و4 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد.وفى إدارة تموين شرق أسفرت الحملة عن تحرير 45 محضر تنوعت بين 19 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 10 محاضر إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن،و16 محضر عدم حمل شهادات صحية،و6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار والسلع الغذائية بالأسواق، ومحضر لبقال تمويني مخالف، و3 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص.وفى إدارة تموين العامرية حررت الحملة 36 محضر شملت 9 محاضر لمخابز بلدية مخالفة، و10 محاضر عدم حمل شهادات صحية،و10 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالاسواق، و6 محاضر إدارة مخبز سياحى بدون ترخيص، ومحضر ضبط والتحفظ على عدد 10 اسطوانات بوتاجاز للبيع بدون ترخيص.وفى إدارة تموين العجمى حررت الحملة 54 محضر شملت 15 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 8 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و13 محضر عدم حمل شهادات صحية،و13 محضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالاسواق، ومحضر لبقال تموينى مخالف،و8 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص، و4 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد.وفى إدارة تموين غرب والجمرك حررت الحملة 12 محضر شملت 5 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و4 محاضر عدم حمل شهادات صحية، ومحضرين عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضرين لمخابز سياحية بدون ترخيص، ومحضر بيع سجائر بسعر أزيد.وفى إدارة تموين برج العرب حررت الحملة 23 محضر شملت 5 محاضر لمخابز بلدية مخالفة، و7 محاضر عدم حمل شهادات صحية،و8 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر لمخبز سياحي بدون ترخيص،ومحضرين بيع سجائر بسعر أزيد.