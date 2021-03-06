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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزير الاتصالات يستعرض مشروعات التحول الرقمى بكفر الشيخ

السبت 06/مارس/2021 - 02:36 م
الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت
طارق عتمان
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عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، اجتماعًا موسعًا لاستعراض المشروعات والبرامج التى تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع محافظة كفر الشيخ، لتمكين المحافظة من تحقيق التحول الرقمى، إلى جانب بناء قدرات الشباب من أبناء المحافظة؛ وذلك بحضورعدد من القيادات التنفيذية بالوزارة والمحافظة، وعدد من أعضاء مجلس النواب عن المحافظة، والدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ.

وخلال الاجتماع؛ استعرضت الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لنشر مراكز مصر الرقمية في مختلف المحافظات، ودور هذه المراكز في تقديم خدمات متكاملة للشباب في مجالات التدريب التقنى في كافة تخصصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالإضافة الى تنفيذ برامج لدعم العمل الحر وريادة الأعمال.

كما التقى الدكتور عمرو طلعت، واللواء جمال نور الدين عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع نماذج من رواد العمل والشباب من خريجى برنامج "سفراء التكنولوجيا" التابع لمعهد تكنولوجيا المعلومات الذى يستهدف تنمية مهارات الكوادر المتميزة من العاملين فى جامعة كفر الشيخ ونقل الخبرة لهم بما يؤهلهم للمشاركة فى التدريب ويسهم فى زيادة عدد المستفيدين من تلك البرامج.

وشارك الوزير مع الشباب حوار مفتوح حول المنح والبرامج التدريبية التى تلقاها الشباب فى مجالات العمل الحر، والعمل عن بُعد فى العديد من التخصصات التكنولوجية المتقدمة ومنها: الذكاء الاصطناعى، وتطوير تطبيقات المحمول، والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعى، وتطوير البرمجيات مفتوحة المصدر.

واستمع الوزير والمحافظ إلى شرح مفصل من المهندسة هدى دحروج رئيس الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول المشروعات التى نفذتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى محافظة كفر الشيخ، حيث تم تنفيذ برامج لتدريب رائدات الأعمال الحرفيات على مهارات التسويق الرقمى باستخدام منصات التواصل المجتمعى (فيسبوك- يوتيوب- انستجرام)، وعقد عدد من ندوات التوعية حول كل من الشمول المالى، والانترنت الآمن، والتعلم الإلكترونى لعدد 300 فتاة وسيدة؛ تبعها عدد من الجلسات الاستشارية عبر الانترنت حول أبعاد التنمية المستدامة، كما تم تطوير بوابة التنمية الشاملة لمحافظة كفر الشيخ وتدريب فريق من المحافظة على ادارتها معرفيا وفنيا، بالإضافة إلى تدريب أعضاء هيئة التدريس وطلاب وخريجى كليتى الذكاء الاصطناعى والتربية النوعية بالمحافظة فى مجال صناعة المحتوى الإلكتروني.

كما قام الوزير والمحافظ بتسليم شهادات لنماذج من السيدات خريجات الدفعة الأولى لمبادرة قدوة – تك بمحافظة كفر الشيخ؛ حيث تهدف المبادرة إلى دعم مهارات رائدات الأعمال من صاحبات الحرف اليدوية بمجال التسويق الرقمى والتجارة الالكترونية، من خلال برامج تدريبية وتوعوية مباشرة وأونلاين.

واوضحت الفتيات المكرمات مدى التطور الذي طرأ على مشروعاتهن نتيجة لمشاركتهن في مبادرة قدوة- تك والتي ساهمت من خلال التوجيه والارشاد فى فتح افاق جديدة لهن ومساعدتهن فى ادارة المشروع واعداد خطة العمل والوصول الى نسبة اكبر من الجمهور وجذب العملاء؛ كما وجهت الفتيات الشكر للقائمين على المبادرة لدورها فى دعم السيدات والفتيات في كافة انحاء الجمهورية لاسيما السيدات داخل القرى.

هذا وقد شهدت الزيارة استعراض الدعم الذى تقدمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للأشخاص من ذوى الإعاقة والشباب بالمحافظة؛ حيث أوضح الدكتور عبد المنعم الشرقاوى رئيس الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة المشروعات التى تم تنفيذها لتطوير العملية التعليمية للأشخاص ذوى الإعاقة، وتأهيل مدارس وفصول التربية الخاصة، ومدارس الدمج، وتدريب المعلمين فى إطار خطة تهدف الى تدريب 30 الف معلم على مستوى الجمهورية وكذلك تأهيل المدارس المجتمعية، كما تم إيضاح الدعم الذى قدمته الوزارة لتأهيل مراكز مجتمعية متكاملة ودامجة داخل عدد من مراكز الشباب بالمحافظة، وإنشاء قاعات للحاسب الآلى بها على أعلى مستوى لتقديم خدمات التدريب والتأهيل التكنولوجى لشباب المحافظة بما فى ذلك الشباب من ذوى الإعاقة.

وفي ختام الاجتماع قام المحافظ بتسليم الدكتور عمرو طلعت درع المحافظة تقديرا لجهوده فى نشر خدمات تكنولوجيا والمعلومات والاتصالات.

حضر الاجتماع؛ الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد، والمهندس عادل حامد العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، والمهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والدكتورة إيمان عاشور مدير المعهد القومى للاتصالات، والدكتور حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإبداع التكنولوجى وصناعة الإلكترونيات والتدريب.

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