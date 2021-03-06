تشميع صيدلية تعمل دون ترخيص داخل مستشفى خاص بالزقازيق

أكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، قيام إدارتي التفتيش الصيدلي والعلاج الحر بالمديرية، بالتنسيق مع مفتشي الإدارة الصحية بالزقازيق بشن حملة تفتيشية مفاجئة على إحدى الصيدليات تعمل دون ترخيص داخل مستشفى خاص بمدينة الزقازيق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة، وتحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة الزقازيق.وقال وكيل صحة الشرقية أن الحملة التفتيشية أسفرت عن ضبط وتحريز مخالفات دوائية بواقع ١١٢٧٥ (عبوة وحدة زجاجة سرنجة) لأدوية ومستلزمات متنوعة بدون فواتير، وبعضها مهرب وغير مسجل بوزارة الصحة والبعض الأخر لأدوية مدرجة بالجدول الثاني للمواد المؤثرة على الحالة النفسية، إضافة إلى ضبط عينات طبية مجانية ممنوع بيعها، وتم تشميع الصيدلية بكامل محتوياتها.وأكد وكيل وزارة الصحة استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية على الصيدليات ومنافذ بيع الأدوية بنطاق المحافظة لضمان وصول دواء آمن؛ حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.