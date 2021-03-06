السيسى يشيد بالعلاقات الأزلية بين مصر والسودان

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني بالخرطوم، اليوم السبت، في نبأ عاجل أذاعته فضائية "إكسترا نيوز".