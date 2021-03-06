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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
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د. محمد الباز
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السيسى يشيد بالعلاقات الأزلية بين مصر والسودان
السبت 06/مارس/2021 - 02:34 م
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التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني بالخرطوم، اليوم السبت، في نبأ عاجل أذاعته فضائية "إكسترا نيوز".
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