مصرع عامل في اصطدام دراجة بخارية بعمود إنارة في أجا

لقى عامل مصرعه في حادث تصادم دراجة بخارية على طريق ميت العامل- ميت أبو الحسين، التابعين لمركز اجا بمحافظة الدقهلية.وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة أجا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ومتوفي على الطريق الفرعي ما بين قريتي ( ميت العامل - ميت أبو الحسين ) دائرة مركز أجا.وبانتقال الضباط الى مكان البلاغ والفحص تبين أنه أثناء استقلال " ص. م. ب. ط"، 24 عاما، عامل، مقيم قرية الدير دائرة مركز أجا، دراجته النارية بدون لوحات معدنية، اختل مقود الدراجة بيده مما أدى إلى انحرافه واصطدامه بالقاعدة الخرسانية لأحد أعمدة الإنارة على جانب الطريق، ما أدى إلى حدوث إصابته التي أودت بحياته، وبسؤال والده أيد مضمون الفحص ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.وورد تقرير مفتش الصحة عن المتوفي يفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، نتيجة كدمات متفرقة بالجسم ونزيف بالمخ، والأذن، والأنف، ولا توجد شبهة جنائية ولم يؤثر ذلك عنى سير الحركة المرورية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 20213522 جنح مركز شرطة أجا، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.