مصرع معاق ذهنيا سقط من الطابق الثاني بمنزل أسرته بالدقهلية

لقي معاق ذهنيا مصرعه اختل توازنه وسقط من الطابق الثاني، بمنزل اسرته بقرية درين التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية.وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة لمركز شرطة نبروه من مستشفى نبروه المركزي، بوصول "م. ذ. م. م. أ"، 23 عاما، عامل، ومقيم قرية "درين" دائرة مركز نيروه مصابا بكسر في الفقرات القطنية ( ادعاء سقوط من علو ) وتم تحويله إلى مستشفى المنصورة الدولي وتوفي عقب وصوله.وبانتقال الضباط إلى مكان البلاغ وبالفحص وسؤال والده، قرر بأن نجله معاق ذهنيا ويعانى من من الشلل الرعاش وأثناء نزوله من على سلم المنزل بالطـابق الثاني بمنزلهم، انزلقت قدماه وسقط أرضا، مما أدى إلى حدوث إصابته وتم نقله إلى المستشفى الا انه توفى متأثرا بإصابته ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.وورد تقرير مفتش الصحة عن المتوفى يفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة الإصابات المشار إليها، ولا توجد شبهة جنائية وتحرر عن ذلك اللازم، وجارى استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.