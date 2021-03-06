مسئول عراقى: زيارة البابا لبلدة قرقوش ستعيد الأمل فى الحياة

أكد قائم مقام قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى العراقية، عصام بهنام، أن زيارة البابا الفاتيكان إلى البلدة ستعيد الأمل في الحياة والعودة مجددا، بعد أن أجبرت عصابات "داعش" الإرهابية أكثر من 8 آلاف عائلة مسيحية على النزوح قسرا من أراضي سهل نينوى.وأضاف بهنام- في تصريح خاص للوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"- أن المسيحيين في بلدة "قرقوش" يستعدون لاستقبال بابا الفاتيكان الذي سيؤدي صلاة التبشير الملائكي في كنيسة الطاهرة الكبرى هناك، وسيلتقي الأهالي في تلك البلدة، التي تعد من أقدم المناطق المسيحية وأعرقها في الشرق الأوسط.وتستعد بلدة "قرقوش" في قضاء الحمدانية ضمن سهل نينوى لاستقبال بابا الفاتيكان فرنسيس يوم غد الأحد.