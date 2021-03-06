الإمارات: تقديم 30 ألفًا و544 جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

قدّمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية 30 ألفا و544 جرعة من لقاح "كوفيد- 19" خلال الساعات 24 الماضية، ليبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 6 ملايين و265 ألفا و860 جرعة.وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم السبت، أن ذلك يأتي تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد- 19"، وسعيا للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.