الإمارات: تقديم 30 ألفًا و544 جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة
السبت 06/مارس/2021 - 02:46 م
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قدّمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية 30 ألفا و544 جرعة من لقاح "كوفيد- 19" خلال الساعات 24 الماضية، ليبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 6 ملايين و265 ألفا و860 جرعة.
وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم السبت، أن ذلك يأتي تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد- 19"، وسعيا للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.
وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم السبت، أن ذلك يأتي تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد- 19"، وسعيا للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.