«إعلام القاهرة» تحقق فى اعتداء الدكتور «أيمن ندا» على وكيل الكلية الأسبق

قالت كلية الإعلام جامعة القاهرة، إن استدعاء الدكتور أيمن منصور ندا، رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بالكلية، للتحقيق، متعلق بالنظر في الشكوى المقدمة من الدكتور بركات عبدالعزيز، أستاذ الإذاعة والتليفزيون ووكيل الكلية الأسبق، بخصوص تعدي الأول عليه في اجتماع لجنة الدراسات العليا منذ عدة أشهر، وفي إطار الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الأحوال، وفقًا للوائح والقوانين المنظمة لهذا الأمر.وفي ذات السياق، نفت الكلية، في بيان صحفي، ما نشرته بعض المواقع الإخبارية حول إحالة "ندا" للتحقيق بسبب ما نشره مؤخرًا من آراء على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن السبب الحقيقي هو ما ذكر سالفًا.