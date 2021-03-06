تلقيح قردة من حديقة الحيوانات فى سان دييغو ضد كورونا

تلقى عدد من القردة العليا في حديقة الحيوانات في مدينة سان دييجو الأمريكية لقاحا مضادا لفيروس كورونا صمم خصيصًا للحيوانات، مما جعلها أول رئيسيات غير بشرية تُلقّح ضد "كوفيد-19"، على ما أفاد مسئولو الحديقة عبر "تويتر".وكانت قردة غوريلا في هذه الحديقة الواقعة في جنوب كاليفورنيا، وهي واحدة من أكبر حدائق الحيوانات في العالم، أصيبت بفيروس كورونا، في مطلع شهر يناير الفائت، فأخضعت للحجر الصحي بعد ظهور الأعراض عليها.وكانت هذه أول حالة معروفة لانتقال الفيروس بشكل طبيعي إلى القردة الكبيرة. وتعافت الحيوانات منذ ذلك الحين.وفي الشهر التالي، تلقت أربعة قرود أورانج أوتان وخمسة قرود من البونوبو في حديقة الحيوانات في سان دييجو جرعتين من لقاح تجريبي طورته الشركة المتخصصة "زويتيس".ومن بين الحيوانات التي تلقت اللقاح التجريبي أنثى الأورانغ أوتان كارن التي كانت عام 1994 أول كائن غير بشري تجرى له عملية قلب مفتوح.وأظهرت الدراسات أن أنواعًا معينة من الرئيسيات يمكن أن تصاب بالفيروس المسئول عن "كوفيد-"19.ولدى البشر والرئيسيات الأخرى جينوم متشابه جدًا، إذ تشترك الغوريلا مع البشر في نحو 98 في المئة من حمضها النووي. وفي إفريقيا، أهلك فيروس إيبولا قردة شمبانزي وغوريلا.