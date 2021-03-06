انطلاق ووصول 28 رحلة سياحية بمطار الأقصر اليوم

تشهد صالات السفر والوصول الداخلية بمطار الأقصر الدولي، طوال اليوم السبت، سفر ووصول 1750 راكبا من مختلف الجنسيات عبر 28 رحلة سياحية تابعة لمختلف شركات الطيران الوطنية والخاصة المصرية.يأتي ذلك في إطار حرص وزارتي السياحة والطيران المدني لزيادة تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى المدن المصرية، في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم جراء استمرار وتفشي فيروس كورونا.ومن جانبها، تواصل السلطات المختصة بمطار الأقصر الدولي، عمليات التعقيم والتطهير لكل صالات والمنشآت والمكاتب الفنية والإدارية التابعة للمطار، فضلا عن تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، وفقا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوية ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعالمين بالمطارات.