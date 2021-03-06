العراق وإيطاليا يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

بحث وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي مع السفير الإيطالي في بغداد برنو أنطونيو باسكينو، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين وتدريب قوات الشرطة الاتحادية ودعمها لوجستيًا.استعرض الجانبان- وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، اليوم السبت، القضايا ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها التنسيق والتعاون المستمران بين العراق وإيطاليا بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.