العراق وإيطاليا يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك
السبت 06/مارس/2021 - 03:05 م
أ ش أطباعة
بحث وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي مع السفير الإيطالي في بغداد برنو أنطونيو باسكينو، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين وتدريب قوات الشرطة الاتحادية ودعمها لوجستيًا.
استعرض الجانبان- وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، اليوم السبت، القضايا ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها التنسيق والتعاون المستمران بين العراق وإيطاليا بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.
استعرض الجانبان- وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، اليوم السبت، القضايا ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها التنسيق والتعاون المستمران بين العراق وإيطاليا بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.