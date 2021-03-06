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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«المشيشى» عن تصريحات الرئيس التونسى: « كلام لا معنى له»

السبت 06/مارس/2021 - 03:07 م
هشام المشيشي
هشام المشيشي
مروة عنبر
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قال رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، إن ربط رئيس الجمهورية قيس سعيد انطلاق الحوار الوطني بتقديمه استقالته "كلام لا معنى له"، مؤكدا أن استقالته غير مطروحة.

وشدد "المشيشي" في تصريحات صحفية، اليوم السبت، على أن استقالته غير مطروحة، متابعا: "المهم اليوم هو التجمع حول ما يوحد التونسيين، وأولها معركتهم ضد الإرهاب والصعوبات الاقتصادية إلى جانب معركة جائحة كورونا، مشيرا إلى أن المعارك ضد طواحين الريح لا يهتم بها"، بحسب تعبيره.

وأكد "المشيشي" أنه غير معني بالمناكفات التي تلهي الحكومة عن عملها بغاية تسجيل نقاط سياسية في إشارة إلى مواقف سعيدة، وفقا لقناة العربية.

جاء ذلك عقب تصريحات الاتحاد العام التونسي للشغل، أمس الجمعة، أن سعيد وضع استقالة رئيس الحكومة كشرط للانطلاق في حوار وطني حول الأزمة السياسية الخانقة.

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