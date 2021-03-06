جولات ميدانية للشباب والأهالي لتفقد المشروعات التنموية ببورسعيد

تواصلت جولات الشباب ومواطني محافظة بورسعيد للتعرف على الجهود المبذولة في المشروعات التنموية والسكنية التي تنفذها المحافظة، وذلك في إطار توجيهات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بتعريف الشباب وأبناء المحافظة بما يحدث من مشروعات على أرض الواقع، والتعريف بخطط الدولة المصرية التي تتم بالمحافظة من خلال تنظيم جولة ميدانية يوم السبت من كل أسبوع، وشارك في الجولة عدد من شباب الأحزاب ومديرية الشباب والرياضة ومديرية التضامن الاجتماعي وبعض أهالي المحافظة.وشملت الجولة، المرور على مشروعات الإسكان الاجتماعي ببورفؤاد، وأبراج الحاسب الألى والإسكان التعاوني، ومشروعات الإسكان الاستثماري، ومشروع الكراسة الزرقاء 9000، وميناء بورسعيد البري، والحديقة الدولية، ورافقهم بالجولة المسؤولين عن المشروعات بالمحافظة، وتم عرض الجهود التي بذلتها الدولة المصرية على أرض بورسعيد في مجال الإسكان خلال السنوات الـ 6 السابقة.ومن جانبهم، أشاد الشباب بالمشروعات السكنية والتنموية التي شهدتها بورسعيد، وأشادوا بجهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وحرصهم على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدين ان بورسعيد وضعت على خريطة التنمية في مختلف المجالات من خلال الجهود المتواصلة للقيادة السياسية والتي جعلت منها قاطرة التنمية لمحافظات مصر.