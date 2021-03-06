الشيوخ النيجيرى يصادق على تعيين قيادات جديدة فى الجيش

صادق مجلس الشيوخ النيجيري على تعيين قيادات جديدة في القوات المسلحة بعد عزل الرئيس النيجيري القادة السابقين أواخر الشهر الماضي.وهنأ رئيس المجلس أحمد لوان- في كلمته أمام المجلس، التي نقلتها وسائل إعلام محلية- القادة الجدد، وأوكل إليهم مهمة ملاحقة الإرهابيين وقطاع الطرق في أوكارهم، مؤكدًا أن هذا ما يتطلع إليه الشعب النيجري بعدما اضطر الرئيس إلى عزل القادة السابقين لإخفاقهم في المهام الموكلة إليهم.ومن بين القادة الجدد اللواء إبراهيم أتاهيرو رئيسًا لأركان الجيش، واللواء بحري أوال جامبو رئيسًا لأركان القوات البحرية، واللواء طيار أولدايو ألاو رئيسًا لأركان القوات الجوية.ويتزامن تعيين القادة الجدد مع محاولات السيطرة على أنشطة جماعات العنف المتزايد في البلاد، مثل جماعة بوكو حرام الإرهابية، وانتشار حالات الاختطاف.وكان مجلس الشيوخ وعدد من محافظي الولايات النيجيرية البارزين قد طالبوا الرئيس النيجيري باستبدال القادة السابقين بوصفهم "دون المستوى المطلوب"، حيث أخفقوا في المهام المكلفين بها، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام نيجيرية اليوم.