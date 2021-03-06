استمرار حبس المتهمين بالنصب على المواطنين بزعم تقنين أوضاع البناء

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم، حبس شخصين 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بالنصب على المواطنين ممن لديهم مخالفات في البناء، ويرغبون في تقنين أوضاعها وتقديم طلبات التصالح للجهات المعنية بالقاهرة الجديدة.وكشفت التحقيقات عن أن أحد المتهمين زعم أنه مهندس مدني ويمتلك مكتب استشارات هندسية كبيرا وله نفوذ قوي لدى الجهات الإدارية المسئولة يمكنه من تخفيض رسوم التصالح بمخالفات البناء وسرعة إنهاء إجراءات التقنين، وضبط بحوزتهما كمية كبيرة من المستندات والأوراق التي أثبتت تورطهما في النصب والاحتيال على المواطنين.وبمواجهة المتهمَين أقرا بنشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية